В России обновят требования к безопасности автомобилей старше 30 лет

Кабмин РФ поручил уточнить технические нормы для авто старше 30 лет В России обновят требования к безопасности автомобилей старше 30 лет

Москва14 июн Вести.Российские власти планируют усовершенствовать требования к технической безопасности транспортных средств, с момента выпуска которых прошло более 30 лет. Это следует из утвержденного правительством России плана мероприятий по развитию системы технического регулирования.

Согласно документу, с которым ознакомился ТАСС, к 2030 году Росстандарт должен подготовить нормативный акт, который уточнит требования к таким автомобилям. В разработке документа примут участие Министерство промышленности и торговли, Министерство транспорта, МВД России, а также Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).

Помимо этого, в период с 2026 по 2030 год власти намерены актуализировать требования к современным бортовым системам транспортных средств. Речь идет о системах мониторинга, круиз-контроля, помощи водителю, автоматизации управления, защиты и очистки автомобиля.

Отдельное внимание будет уделено технологиям, направленным на повышение безопасности дорожного движения. В частности, профильным ведомствам предстоит определить критерии применения алкозамков – устройств, блокирующих запуск двигателя при обнаружении алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе.

Также планируется выработать подходы к использованию систем контроля состояния водителя, способных выявлять признаки усталости, сонливости или отвлечения внимания. Кроме того, власти намерены определить условия применения технологий дистанционного мониторинга скорости движения, стиля вождения и соблюдения режима труда и отдыха.

Предполагается, что новые требования будут учитывать специфику эксплуатации различных видов транспортных средств и категорий перевозок, а также уровень потенциальных рисков, связанных с их использованием.