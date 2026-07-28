Минпромторг РФ: перечень авто для работы в такси расширят шестью моделями

Список разрешенных для такси машин пополнится шестью моделями Минпромторг РФ: перечень авто для работы в такси расширят шестью моделями

Москва28 июл Вести.Список локализованных автомобилей, разрешенных для использования в такси, расширят за счет включения шести моделей. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга России.

По данным ведомства, соответствующее распоряжение российского правительства уже подписано, а также опубликовано на официальном портале правовой информации.

Перечень... будет расширен за счет моделей Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7, Jeland J6, производство которых локализовано в России в рамках СПИК говорится в заявлении

После обновления в перечень будут входить 36 моделей автомобильных брендов Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич", UMO, "Атом", Jetour и Jeland.

С 1 марта в России вступили в силу новые правила работы такси. Теперь допуск к перевозкам получат только автомобили с высоким уровнем локализации.