Москва7 мая Вести.В Гаване начали строительство российско-кубинского таксопарка, сообщает газета "Известия" со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

Транспортный комплекс столицы... продолжает совместную работу по запуску таксомоторного парка в Гаване. Кубинская сторона проводит строительные работы на земельных участках, где будут размещены объекты инфраструктуры таксопарка. Сроки окончания строительных работ зависят от коллег заявил источник "Известий" в департаменте

В таксопарке намерены использовать 50 автомобилей марки "Москвич" - бензиновых и электрических. Для электрокаров в Гаване создадут солнечную зарядную инфраструктуру.

Между тем автомобили и оборудование уже готовы к отправке из России. Таксопарк с автомобилями "Москвич" сможет обслуживать жителей Гаваны, туристов из России и других стран, полагает департамент транспорта Москвы.