Москва поможет Луганску построить штрафстоянку и передаст новые электробусы Пащенко: Москва поставит в Луганск 6 электробусов и построит штрафстоянку

Москва1 мая Вести.До конца 2026 года Москва как шеф-регион ЛНР поставит в Луганск электробусы и возведет новую штрафстоянку, рассказала ТАСС глава города Яна Пащенко.

По ее словам, это самое главное из новшеств от Москвы. В прошлом году в Луганск поставили два электробуса, а в этом году появится еще шесть.

Сейчас благодаря Москве мы отрабатываем строительство штрафплощадки. … Срок сдачи ее стоит на конец сентября – 1 октября сообщила глава Луганска

Штрафстоянка откроется практически в центре города и будет оборудована по всем современным требованиям. Сейчас прорабатывается взаимосвязь с ГИБДД для того, чтобы водитель пришел, взял талончик, в течение 15 минут оплатил штраф и за 5 минут забрал свою машину.

Пащенко также отметила, что благодаря Москве в общественном транспорте Луганска стала доступной безналичная оплата проезда. Кроме того, столица России помогает столице ЛНР запускать и распространять на общественном транспорте систему ГЛОНАСС.