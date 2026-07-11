Единый диспетчерский центр транспорта в Москве позволит повысить оперативность В Москве рассказали о формировании единого диспетчерского транспортного центра

Москва11 июл Вести.Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) транспорта в Москве позволит ускорить реагирование на изменения на дорогах. Об этом ИС "Вести" рассказала начальник информационного центра "Московский транспорт" Светлана Батова.

Нам не надо будет совершать какие-то звонки, заходить в систему, когда ты сидишь рядом и находишься в эфире, понимаешь, что происходит. Качество нашей информации и скорость реакции вырастет заявила она

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новое здание центра. Он отметил, что координация управления пассажирского наземного транспорта, подземного транспорта будет в одном центре. Это позволит улучшить безопасность, а также увеличить скорость решения возникающих в процессе работы вопросов.

Объем работы у нас большой - более 900 маршрутов автобусов, электробусов. Также мы ведем автобусные маршруты Подмосковья и речные электросуда рассказала ИС "Вести" главный диспетчер ГКУ "Организатор перевозок" Екатерина Кобзева

Новый корпус ЕДЦ соединен переходом с центром управления рельсовым транспортом, который отвечает за организацию движения в метро, на МЦК, МЦД.