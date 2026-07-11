Москва11 июлВести.Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) транспорта в Москве позволит ускорить реагирование на изменения на дорогах. Об этом ИС "Вести" рассказала начальник информационного центра "Московский транспорт" Светлана Батова.
Нам не надо будет совершать какие-то звонки, заходить в систему, когда ты сидишь рядом и находишься в эфире, понимаешь, что происходит. Качество нашей информации и скорость реакции вырастетзаявила она
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новое здание центра. Он отметил, что координация управления пассажирского наземного транспорта, подземного транспорта будет в одном центре. Это позволит улучшить безопасность, а также увеличить скорость решения возникающих в процессе работы вопросов.
Объем работы у нас большой - более 900 маршрутов автобусов, электробусов. Также мы ведем автобусные маршруты Подмосковья и речные электросударассказала ИС "Вести" главный диспетчер ГКУ "Организатор перевозок" Екатерина Кобзева
Новый корпус ЕДЦ соединен переходом с центром управления рельсовым транспортом, который отвечает за организацию движения в метро, на МЦК, МЦД.