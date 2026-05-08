Дептранс запустил в Москве цифровой контроль за курьерами В Москве начал работу цифровой контроль курьеров

Москва8 мая Вести.За московским курьерами теперь будет осуществляться цифровой контроль. Инновация запущена в столице, о чем сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Дептранс.

Теперь каждый работник службы доставки перед сменой будет обязан проходить процедуру верификации документов и каждодневный фотоконтроль.

Цифровой контроль доставщиков - теперь в Москве. … Теперь в единую цифровую систему поступают данные не только о деятельности компаний, но и о работе каждого доставщика сказано в публикации

По новым стандартам теперь будет автоматически регулироваться скорость средств индивидуальной мобильности, велосипедов и мопедов. Ответственность же станет персональной.

База данных будет обновляться в режиме реального времени. Это позволит оперативно применять к курьерам санкции.