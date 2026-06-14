Москва14 июнВести.Правительство России поручило провести комплексную работу по обеспечению безопасности дорожного движения для сотрудников коммерческих организаций, использующих для доставки электровелосипеды и электросамокаты. Об этом свидетельствует утвержденный кабмином документ, с которым ознакомился ТАСС.
Ответственными за реализацию мер назначены Минтранс, МВД, Ространснадзор, а также региональные исполнительные органы власти.
Первые результаты должны быть представлены до 2027 года, после чего подобная работа станет ежегодной.