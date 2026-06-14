В России повысят безопасность курьеров на электротранспорте

Власти РФ займутся повышением безопасности курьеров на электротранспорте В России повысят безопасность курьеров на электротранспорте

Москва14 июн Вести.Правительство России поручило провести комплексную работу по обеспечению безопасности дорожного движения для сотрудников коммерческих организаций, использующих для доставки электровелосипеды и электросамокаты. Об этом свидетельствует утвержденный кабмином документ, с которым ознакомился ТАСС.

Ответственными за реализацию мер назначены Минтранс, МВД, Ространснадзор, а также региональные исполнительные органы власти.

Первые результаты должны быть представлены до 2027 года, после чего подобная работа станет ежегодной.