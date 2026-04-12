Москва12 апр Вести.Услугами курьеров регулярно пользуются более 80% москвичей, они высоко оценивают работу курьерских служб. Об этом рассказали в пресс-службе столичного дептранса.

Отмечается, что курьерские службы уже в течение двух лет работают по утвержденному Транспортным комплексом Москвы стандарту. Он позволил значительно повысить качество сервиса.

В частности, внешний вид курьеров был приведен к узнаваемому стилю, на одежду и сумки были добавлены световозвращающие элементы.

Оснастили транспорт и сумки новыми укрупненными номерами. Ввели обязательную проверку личности и документов курьеров в системе КИС "АРТ". Начали оснащать транспорт работников IoT-модулями, которые автоматически ограничивают скорость в медленных зонах говорится в сообщении

Ежедневно в Москве курсируют 36 тысяч курьеров, которые за сутки доставляют порядка 700 тысяч заказов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Транспортный комплекс продолжит развивать необходимую инфраструктуру и повышать безопасность поездок.