В Москве запустили вокзал Москва-Сити на МЦД-1

Москва16 апр Вести.В четверг, 16 апреля, мэр столицы Сергей Собянин вместе с руководителем РЖД Олегом Белозеровым дали старт работе нового транспортно-пересадочного узла Москва-Сити, который стал частью первого маршрута МЦД. Современный вокзал построили взамен старой станции "Тестовская", сообщило агентство ТАСС.

Запущена основная часть вокзала, которая обеспечит пересадку около 100 тысяч пассажиров в сутки. В ближайшие годы пассажиропоток может вырасти до 140-150 тысяч человек, отметил мэр.

Мэр назвал объект очень сложным, важным и нужным. Он поблагодарил Белозерова за совместную работу. Отмечается, что вокзал станет одним из крупнейших транспортных хабов в мире.