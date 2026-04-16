Москва16 апрВести.В четверг, 16 апреля, мэр столицы Сергей Собянин вместе с руководителем РЖД Олегом Белозеровым дали старт работе нового транспортно-пересадочного узла Москва-Сити, который стал частью первого маршрута МЦД. Современный вокзал построили взамен старой станции "Тестовская", сообщило агентство ТАСС.
Запущена основная часть вокзала, которая обеспечит пересадку около 100 тысяч пассажиров в сутки. В ближайшие годы пассажиропоток может вырасти до 140-150 тысяч человек, отметил мэр.
Мэр назвал объект очень сложным, важным и нужным. Он поблагодарил Белозерова за совместную работу. Отмечается, что вокзал станет одним из крупнейших транспортных хабов в мире.