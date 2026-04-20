Москва20 апрВести.Нефтепродукты, произведенные из российского сырья, начали распределять по всей Кубе. Об этом заявили в посольстве РФ в Гаване.
Отмечается, что нефтепродукты помогут значительно облегчить ситуацию на острове в условиях введенной США энергетической блокады.
Бензин, дизель, мазут и сжиженный газ, полученные в результате переработки 100 тысяч тонн нефти, прибывшей на Кубу из России в качестве гуманитарной поставки на танкере "Анатолий Колодкин", уже распределяются по территории островасообщается в Telegram-канале российского посольства
Со ссылкой на руководство Кубинского нефтяного союза (CUPET) дипмиссия уточняет, что полученные объемы нефтепродуктов дадут возможность покрыть примерно треть месячной потребности республики в топливе.
В российском посольстве выразили надежду, что вскоре будут видны позитивные результаты в ключевых секторах экономики, включая электроэнергетику, транспорт, здравоохранение и образование.
К тому же, распределение баллонов со сжиженным газом поможет обеспечить бытовые нужды населения, подчеркнули в диппредставительстве.
Ранее Министерство транспорта РФ сообщило о прибытии в порт Матансас на Кубе российского танкера "Анатолий Колодкин", который доставил гуманитарный груз в виде 100 тысяч тонн сырой нефти.
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков назвал Кубу ближайшим и надежнейшим партнером РФ в карибском бассейне, и заверил, что помощь этой стране будет продолжена.