Посольство РФ: нефтепродукты из российского сырья распределяют по всей Кубе

Нефтепродукты из российского сырья начали распределять по Кубе Посольство РФ: нефтепродукты из российского сырья распределяют по всей Кубе

Москва20 апр Вести.Нефтепродукты, произведенные из российского сырья, начали распределять по всей Кубе. Об этом заявили в посольстве РФ в Гаване.

Отмечается, что нефтепродукты помогут значительно облегчить ситуацию на острове в условиях введенной США энергетической блокады.

Бензин, дизель, мазут и сжиженный газ, полученные в результате переработки 100 тысяч тонн нефти, прибывшей на Кубу из России в качестве гуманитарной поставки на танкере "Анатолий Колодкин", уже распределяются по территории острова сообщается в Telegram-канале российского посольства

Со ссылкой на руководство Кубинского нефтяного союза (CUPET) дипмиссия уточняет, что полученные объемы нефтепродуктов дадут возможность покрыть примерно треть месячной потребности республики в топливе.

В российском посольстве выразили надежду, что вскоре будут видны позитивные результаты в ключевых секторах экономики, включая электроэнергетику, транспорт, здравоохранение и образование.

К тому же, распределение баллонов со сжиженным газом поможет обеспечить бытовые нужды населения, подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщило о прибытии в порт Матансас на Кубе российского танкера "Анатолий Колодкин", который доставил гуманитарный груз в виде 100 тысяч тонн сырой нефти.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков назвал Кубу ближайшим и надежнейшим партнером РФ в карибском бассейне, и заверил, что помощь этой стране будет продолжена.