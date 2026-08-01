Доля высокотехнологичной отрасли в выручке Москвы должна достичь 50% Гарбузов рассказал о развитии высокотехнологичной промышленности в Москве

Москва1 авг Вести.Достижение 50-процентной доли высокотехнологичной отрасли в выручке всей московской промышленности к 2030 году – очень важная задача, заявил ИС "Вести" министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что задача кажется легкой только на бумаге, однако требует серьезных усилий.

Вообще одна из наших ключевых задач – это достижение 50% высокотехнологичной отрасли в выручке всей московской промышленности к тридцатому году. Задача на самом деле только на бумаге кажется легкой, на самом деле очень сложная, потому что помимо высокотехнологичной промышленности открывается промышленность в отраслях, обеспечивающих качество жизни: легкая, пищевая, строительная, она тоже бывает высокотехнологичной заявил Гарбузов

Ранее он сообщил, что промышленность Москвы получила 350 миллиардов рублей льготных инвестиционных кредитов при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.