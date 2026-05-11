В МИД РФ рассказали, как осуществляется юридическая помощь россиянам за рубежом МИД РФ активизирует усилия по оказанию юридической помощи соотечественникам

Москва11 мая Вести.Российское дипведомство активно занимается укреплением усилий по вопросу оказания юридической помощи соотечественникам за пределами нашей страны. Каждый год через профильные инструменты осуществляется более 17,5 тыс. бесплатных консультаций. Об этом рассказал ТАСС директор департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

Дипломат напомнил, что в этом году исполняется 15 лет со дня выхода указа президента РФ Владимира Путина от 25 мая 2011 года №678 об учреждении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Овечко добавил, что соучредителями фонда являются МИД РФ и Россотрудничество.

За эти годы фонд доказал свою компетентность, будучи авторитетным механизмом, который всегда действует в интересах общины, отметил Овечко.

Он [Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом] продолжает наращивать усилия по всем ключевым направлениям уставной деятельности, своевременно и профессионально реагируя на просьбы о помощи сказал дипломат

Результатом работы фонда стало появление обширной юридической сети: 53 центра правовой помощи с отделениями в 30 странах, а также интернет-площадки для консультаций и специализированные рубрики в СМИ. Регулярно проводятся бесплатные консультации, добавил Овечко. В частности, в 2025 году их общее число превысило 17,5 тысяч.

Дипломат также указал, что средства, поступающие в фонд, тратятся на финансирование адвокатов, которые защищают интересы российских граждан.

Во многих случаях актив, особенно в недружественных странах, сталкивается с политизированным давлением и сфабрикованными обвинениями… без помощи фонда соотечественникам было бы трудно заключил Овечко

Ранее директор департамента МИД РФ заявил, что количество россиян, желающих возвратиться на Родину, растет. По репатриации в РФ в 2025 году въехало в четыре раза больше людей, чем годом ранее.