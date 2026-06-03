Москва3 июн Вести.По результатам 2025 года совокупный объем операций через СБП превысил 103 триллиона рублей. Такими данными с ИС "Вести" поделился генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он добавил, что такой показатель в полтора раза превышает предыдущий период.

По результатам 2025 года система быстрых платежей продемонстрировала мощную восходящую динамику. Дело в том, что мы преодолели такой психологический барьер. По результатам 2025 года у нас совокупный объем операций составил 103 триллиона рублей. Это в полтора раза больше, чем за предыдущий период. Это очень существенный рост. При этом здесь важно сказать, что этот рост обеспечен не только за счет переводов между физическими лицами, но и за счет того, что произошел существенный рост в объеме покупок с помощью СБП в торгово-сервисных предприятиях заявил Дубынин

Он поделился, что в 2025 году было совершено 18 миллиардов транзакций.

За 2025 год граждане совершили более 18 миллиардов транзакций. Надо сказать, что если посмотреть на покупку товаров и услуг, то здесь за 2025 год у нас получилось порядка 9 триллионов рублей. Это именно совокупный объем операций рассказал глава НСПК

Он также поделился успехами карт "Мир".

По результатам 2025 года платежная система "Мир" выросла как по эмиссии, так и по количеству операций. Если посмотреть на конец 2025 года, то в эмиссии у нас карта "Мир" составила 475,5 миллионов. И это на 20% больше, чем предыдущий период. У нас за прошлый год получилось порядка 112 триллионов рублей. Это совокупный объем операций. И если посмотреть на первый квартал 2026 года, то доля карты "Мир" в общем объеме карточных платежей уже превысила 75% поделился Дубынин

Ранее эксперты прогнозировали рост тарифов за переводы денежных средств через СБП. Такое мнение озвучила финансовый аналитик Татьяна Волкова.