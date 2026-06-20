Стало известно, когда карты Visa и Mastercard выведут из обращения в России Банки готовятся к выводу карт Visa и Mastercard из обращения

Москва20 июн Вести.Большинство российских банков уже работают над плавной заменой карт международных платежных систем Visa и Mastercard на "Мир", при этом в некоторых кредитных организациях рассчитывают завершить ее не ранее 2030 года, следует из опроса банков агентством РИА Новости.

Отмечается, что в РФ основной картой стала "Мир", чья доля в объеме операций составляет 75%. При этом выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир", которая предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по ним: с начала 2027 года – до 1%, а с начала 2028 года – обнулить.

В Сбербанке рассказали, что уже ведется системная работа по переводу клиентов на карты "Мир", однако заменить такой объем карт в сжатые сроки невозможно.

Полагаем, что оптимальным был бы плавный переход как минимум до 2030 года – по аналогии со сроком, предусмотренным НСПК для вывода из обращения просроченных карт "Мир" рассказали в Сбере

По словам представителя Т-Банка, в настоящее время около 15% клиентов активно используют карты международных платежных систем для банковских операций, при этом год к году доля таких карт постепенно уменьшается.

Сейчас карты международных платежных систем и так органически вымываются из портфеля. Скорость их замены на карты "Мир" достаточно высокая, и мы не видим причин в форсировании замены добавил он

В Совкомбанке отметили, что уже разрабатывают план действий в связи с новым регулированием, при этом сейчас у кредитной организации около 15% активных карт приходится на международные платежные системы.

В ВТБ также рассказали, что последовательно реализует стратегию перехода на национальную платежную систему. По словам представителя банка, только за прошлый год около трети карт были заменены на "Мир".

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о росте туристического потока во Вьетнам, отметив, что в стране принимается российская платежная система "Мир".