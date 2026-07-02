Москва2 июл Вести.ЦБ не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и Mastercard, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ.

Она уточнила, что эти карты будут постепенно выводиться из оборота.

Вы знаете, мы эти сроки не устанавливаем. Просто объективно складывается так, что эти карты, ну, они называются Visa и Mastercard. Но, по сути дела, у них функционал как у карт "Мир", и, на наш взгляд, они будут постепенно выводиться из оборота, это уже сейчас происходит с помощью и экономических методов