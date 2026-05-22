ЦБ: банкоматы и платежные терминалы в РФ будут работать без мобильного интернета

Москва22 мая Вести.Банкоматы и платежные терминалы в России смогут работать в условии отключения мобильного интернета, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Необходимые для этого техрешения были проработаны министерством цифрового развития совместно с операторами свзязи.

Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать, даже когда отключен мобильный интернет сказала Набиуллина

Она также сообщила, что сегодня эта опция тестируется, а Банк России совместно с Минцифры обсуждает включение всех банков в белые списки.

Ранее Центробанк фиксировал рост спроса на наличные деньги в марте-апреле в связи с налоговыми изменениями и перебоями в работе интернета.