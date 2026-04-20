Москва20 апр Вести.Глава российского ретейлера X5 Екатерина Лобачева в разговоре с РБК предложила решение проблемы безналичных платежей при сбоях интернета. По ее мнению, одним из вариантов может стать технология оплаты, аналогичная той, что используется в самолетах.

По словам Лобачевой, власти ведут работу по расширению "белых списков" сервисов, доступных даже при ограничении мобильного интернета. Однако, как отметила глава X5, это не решает проблему полного отключения электричества, с которым сталкивался ритейлер.

Для таких критических ситуаций, когда отсутствует любая связь, компания рассматривает альтернативные варианты, сказала она. В качестве одного из решений предлагается технология, уже применяемая для безналичной оплаты на борту самолетов.

Хороший инструмент - как в самолете. Пассажиры же платят там карточкой, когда интернета нет, а когда он появляется, происходит сверка отметила Лобачева

Глава X5 добавила, что ритейлер не фиксирует увеличения доли наличных платежей. По ее словам, покупатели не стали чаще снимать деньги в банкоматах при сбоях в работе карт, а молодое поколение практически не пользуется наличными.