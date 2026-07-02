Глава ЦБ Набиуллина усомнилась, что часть НСПК будет продана до конца года

Набиуллина высказалась о продаже части пакетов НСПК Глава ЦБ Набиуллина усомнилась, что часть НСПК будет продана до конца года

Москва2 июл Вести.Продажа части пакета Национальной системы платежных карт (НСПК), являющейся оператором карт "Мир", вряд ли произойдет до конца 2026 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ.

Она уточнила, что прогноз может измениться при соответствующем интересе со стороны рынка.

По поводу продажи части НСПК до конца этого года – это вряд ли. Это более длительный процесс, есть процедуры, и мы должны будем с участниками рынка обсудить, насколько и им это интересно пояснила Набиуллина

Ранее стало известно, что по результатам 2025 года платежная система "Мир" по эмиссии выросла до 475,5 миллиона, что на 20% превышает показатели прошлого периода.