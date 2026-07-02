Москва2 июлВести.Продажа части пакета Национальной системы платежных карт (НСПК), являющейся оператором карт "Мир", вряд ли произойдет до конца 2026 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ.
Она уточнила, что прогноз может измениться при соответствующем интересе со стороны рынка.
По поводу продажи части НСПК до конца этого года – это вряд ли. Это более длительный процесс, есть процедуры, и мы должны будем с участниками рынка обсудить, насколько и им это интереснопояснила Набиуллина
Ранее стало известно, что по результатам 2025 года платежная система "Мир" по эмиссии выросла до 475,5 миллиона, что на 20% превышает показатели прошлого периода.