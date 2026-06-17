НСПК предложила план по выводу карт Visa и Mastercard из оборота НСПК предложила план постепенного вывода карт Visa и Mastercard из оборота

Москва17 июн Вести.Национальная система платежных карт (НСПК) представила меры по постепенному сокращению использования карт международных платежных систем (МПС) Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками. Об этом говорится в сообщении организации.

Вместо ограничения срока действия карт предлагается поэтапно изменить механизм межбанковских расчетов.

НСПК предложила на рассмотрение участникам совета снижение ставки межбанковского вознаграждения по операциям карт МПС. Предлагается, что с начала 2027 года она составит до 1%, а с начала 2028 года — 0% говорится в сообщении

В НСПК подчеркнули, что после ухода международных платежных систем из России их карты фактически утратили возможность использования за пределами страны, однако внутри РФ продолжают обслуживаться благодаря поддержке национальной платежной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что доля карт Visa и Mastercard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за 4-5 лет.