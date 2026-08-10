Москва10 авгВести.Сложности при онлайн-оплате покупок в интернете картами Visa и Mastercard могут быть связаны с отзывом сертификатов безопасности у российских сайтов, сообщается на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК).
Уточняется, что НСПК переходит на российские сертификаты безопасности для официальных сайтов и сервисов оплаты.
Карты "Мир" продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. Сложности могут возникнуть при оплате покупок в интернете картами международных платежных систем, которые с 2022 году ушли из России. Рекомендуем заменить их на карты "Мир"говорится в сообщении на сайте НСПК
Также пользователей предупредили, что при использовании иностранных браузеров при оплате через СБП может появиться предупреждение о том, что подключение не защищено.
Это связано с особенностями работы иностранных браузеров и не означает, что сайт небезопасен или что данным пользователей что-либо угрожаетговорится на сайте национального оператора карт
Ранее Минцифры рекомендовало переходить на российские сертификаты безопасности.