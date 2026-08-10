НСПК предупреждает о проблемах с онлайн-оплатой картами Visa и Mastercard

НСПК предупредила о проблемах с онлайн-оплатой картами иностранных систем НСПК предупреждает о проблемах с онлайн-оплатой картами Visa и Mastercard

Москва10 авг Вести.Сложности при онлайн-оплате покупок в интернете картами Visa и Mastercard могут быть связаны с отзывом сертификатов безопасности у российских сайтов, сообщается на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК).

Уточняется, что НСПК переходит на российские сертификаты безопасности для официальных сайтов и сервисов оплаты.

Карты "Мир" продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. Сложности могут возникнуть при оплате покупок в интернете картами международных платежных систем, которые с 2022 году ушли из России. Рекомендуем заменить их на карты "Мир" говорится в сообщении на сайте НСПК

Также пользователей предупредили, что при использовании иностранных браузеров при оплате через СБП может появиться предупреждение о том, что подключение не защищено.

Это связано с особенностями работы иностранных браузеров и не означает, что сайт небезопасен или что данным пользователей что-либо угрожает говорится на сайте национального оператора карт

Ранее Минцифры рекомендовало переходить на российские сертификаты безопасности.