Сбербанк рассказал, что станет с валютными картами Visa Сбербанк сообщил о завершении обслуживания валютных карт Visa с 1 сентября

Москва23 июл Вести.Сбербанк предупредил клиентов, что валютными и мультивалютными картами Visa с сентября 2026 года пользоваться будет нельзя. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторые держатели уже получили СМС с рекомендацией закрыть свои карты через приложение банка и перевести деньги на другие счета.

В контакт-центре Сбербанка подтвердили журналистам, что с 1 сентября обслуживание таких карт будет остановлено. У клиентов также есть возможность закрыть карту при личном посещении отделения.

В мае в Центробанке заявляли, что карты международных платежных систем Mastercard и Visa должны уходить с российского рынка. В конце июня в РИА Новости выпустили материал о том, что большинство российских банков уже работают над плавной заменой карт Visa и Mastercard на "Мир".