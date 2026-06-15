Москва15 июнВести.Крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos уведомил часть российских клиентов о закрытии счетов с 14 августа 2026 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на клиентов банка.
Уточняется, что данная мера чаще всего касается клиентов без португальского ВНЖ.
Просим вернуть в банк Caixa неиспользованные чековые книжки, а также все инструменты доступа и распоряжения счетом и связанными счетами, в частности банковские картыговорится в уведомлении
Ранее сообщалось, что около 43 тысяч россиян получили отказ в шенгенской визе в 2025 году и потеряли на сборах больше 4,5 миллиона евро.