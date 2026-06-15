Крупнейший банк Португалии предупредил часть россиян о закрытии счетов Россияне столкнулись с закрытием банковских счетов в Португалии

Москва15 июн Вести.Крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos уведомил часть российских клиентов о закрытии счетов с 14 августа 2026 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на клиентов банка.

Уточняется, что данная мера чаще всего касается клиентов без португальского ВНЖ.

Просим вернуть в банк Caixa неиспользованные чековые книжки, а также все инструменты доступа и распоряжения счетом и связанными счетами, в частности банковские карты говорится в уведомлении

Ранее сообщалось, что около 43 тысяч россиян получили отказ в шенгенской визе в 2025 году и потеряли на сборах больше 4,5 миллиона евро.