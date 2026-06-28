Москва28 июнВести.С начала июня некоторые граждане-нерезиденты, которые остаются клиентами российских банков, столкнулись с ограничениями на распоряжение средствами на счетах и депозитах, сообщает РБК со ссылкой на ряд клиентов банков РФ.
Заморозка вкладов затронула граждан недружественных РФ стран, в числе которых государства ЕС, США, Британия, Канада, Япония и другие.
Причиной ограничений, как поясняется в материале, стали внесенные в указ российского президента изменения. Речь идет об указе "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
Клиентам-иностранцам объяснили в банках, что решения о заморозке денег на вкладах связаны с контрсанкционными поправками.