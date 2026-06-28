РБК: некоторые иностранцы в июне столкнулись с заморозкой вкладов в банках РФ

Граждане недружественных стран столкнулись с заморозкой вкладов в России РБК: некоторые иностранцы в июне столкнулись с заморозкой вкладов в банках РФ

Москва28 июн Вести.С начала июня некоторые граждане-нерезиденты, которые остаются клиентами российских банков, столкнулись с ограничениями на распоряжение средствами на счетах и депозитах, сообщает РБК со ссылкой на ряд клиентов банков РФ.

Заморозка вкладов затронула граждан недружественных РФ стран, в числе которых государства ЕС, США, Британия, Канада, Япония и другие.

Причиной ограничений, как поясняется в материале, стали внесенные в указ российского президента изменения. Речь идет об указе "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

Клиентам-иностранцам объяснили в банках, что решения о заморозке денег на вкладах связаны с контрсанкционными поправками.