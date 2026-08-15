Москва15 авг Вести.Швейцарский банк Swissquote и его "дочка" Yuh направляют россиянам уведомления о закрытии счетов. Об этом пишет портал Inside Paradeplatz (IP).

Один из клиентов банка рассказал, что с проблемой сталкиваются даже люди с "абсолютно безупречной репутацией", а также лица, которые имеют постоянный вид на жительство категории C. В некоторых случаях пострадать могут даже лица с двойным гражданством, имеющие швейцарский паспорт.

У нас немного российских клиентов, и счета тех, кто проживает в Швейцарии, не закрываются в массовом порядке цитирует портал генерального директора Swissquote Марка Бюрки

Он уточнил, что банк вынужден закрывать счета клиентов в "особых ситуациях".

В марте в российском посольстве в Гааге заявили, что россияне в Нидерландах сталкиваются с блокировкой или закрытием своих банковских счетов. В дипмиссии отметили, что регулярно фиксируют обращения от россиян о предвзятом отношении банков к ним.