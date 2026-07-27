В НСПК раскрыли детали получения льгот по карте "Мир" с 1 августа НСПК: сервис "Моя карта "Мир" позволит получать льготы при оплате "Миром"

Москва27 июл Вести.Сервис "Моя карта "Мир" позволит получать льготы и скидки при оплате картой "Мир". Об этом журналистам рассказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

По его словам, которые приводит РБК, НСПК готова к запуску проекта с точки зрения технологий, а регионы, участвующие в эксперименте, завершают организационную подготовку. При этом, как отмечается, позже правительство и Банк России смогут принять решение о распространение сервиса на все российские регионы.

В дальнейшем, как утверждается, граждане смогут подтверждать право на льготу при помощи биометрии или QR-кода, сформированного в мессенджере MAX. На этапе эксперимента доступ к функции будет только у жителей участвующих регионов.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что с 1 августа на портале "Госуслуги" запустят единый сервис получения льгот с помощью карты "Мир". Льготы будут включать в себя скидки в аптеках и магазинах, на посещение культурных мероприятий, а также на проезд в общественном транспорте. В эксперименте участвуют Ростовская и Тюменская области, а также Башкирия.