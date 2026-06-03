Москва3 июн Вести.В РФ идет тестирование сервиса оплаты TurboQR, который позволит сократить время проведения платежной операции на 30%. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин во время выступления на ПМЭФ.

На самом деле, очень интересный сервис [TurboQR]. Это, по сути, сокращенный сценарий оплаты по обычному QR-коду СБП. Что здесь важно? Мы действительно провели пилот. Пилот себя зарекомендовал как успешный. … Клиентский путь сокращается на те экраны, которые, по сути, являются сервисными, когда указываются реквизиты, которые вы можете посмотреть, дополнительное подтверждение проведения операции. И таким образом время проведения оплаты сокращается порядка 30%. Это очень важно для компаний, которые на потоке производят продажи заявил Дубынин

Он также рассказал о новом сервисе, который поможет ускорить процесс запроса и получения денег.

Придумали новый сервис B2B-пуш. Что это такое? Сейчас для того, чтобы компании-получателю запросить деньги от своего контрагента, нужно сформировать ссылку, либо QR-код, предоставить его плательщику, после этого ждать оплату. Мы сделали новый сервис, который позволяет найти по простым реквизитам эту компанию, компанию-получателя, сформировать как раз вот эту ссылку и произвести оплату. При этом можно выбрать тот банк, который, собственно говоря, наиболее удобен стороне, которая платит деньги. Это сокращает абсолютно точно время на платежи, на поступление денег рассказал Дубынин

Ранее Дубынин поделился успехами СБП, а также карт "Мир". Он сообщил, что объем операций по СБП в 2025 году превысил 103 триллиона рублей.