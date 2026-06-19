Дорофеев рассказал о работе сервисов ПСБ в новых регионах России Дорофеев рассказал, как выстроена работа сервисов ПСБ в новых регионах России

Москва19 июн Вести.Заместитель председателя банка ПСБ Михаил Дорофеев рассказал ИС "Вести", на чем сейчас сосредотачивается банк при работе в новых регионах России.

Дорофеев пояснил, что сейчас банк делает акцент на выстраивании финансовой инфраструктуры в новых регионах.

У банка сейчас работает больше 450 отделений практически в 150 населенных пунктах и городах новых субъектов Российской Федерации. Была задача привести, она сейчас еще существует, привести уровень жизни людей в новых субъектах к общероссийскому. У нас, например, вот по такому показателю, как обеспеченность банковскими отделениями на душу населения, у нас уже ДНР и вообще новые субъекты обогнали и Московскую область даже рассказал он

Он добавил, что ПСБ установил более 3500 банкоматов в новых регионах РФ, 300 из которых работают круглые сутки. Благодаря этому, подчеркнул он, люди могут комфортно пользоваться всеми банковскими услугами.

Конечно, за эти годы мы совершили там в финансовом плане, в таком в банковском, революцию на территориях, сопряженных с линией боевого соприкосновения. У нас, например, таких, ну, можно сказать, там горячих точках вот в Каховке, Новой Каховке. У нас и отделения, и [обычные] банкоматы, и круглосуточные банкоматы пояснил он

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил ИС "Вести", что осенью республика завершит последний этап интеграции в российскую действительность. Он подчеркнул, что этот процесс дал жителям ДНР доступ к полному российскому социальному пакету – полису ОМС, пособиям и пенсиям.