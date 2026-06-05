Москва5 июн Вести.Банк ПСБ продолжает активную работу в новых регионах России – на сегодняшний день там открыты 460 банковских отделений. Об этом председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой на полях ПМЭФ-2026.

При этом, по его словам, наибольшую ценность представляет не количество открытых отделений, а широкая география их расположения – не только в крупных городах, но также и в поселках.

Мы продолжаем активно работать. Новые регионы для нас являются таким тоже приоритетом, остаются приоритетом. Сейчас открыто и постоянно работает 460 отделений, что для нас ценно даже не как таковое количество отделений, а важно, что мы представлены в максимальном количестве и крупных, и небольших городов… Мы представлены более чем в 130 именно точках, в том числе в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения рассказал Фрадков

Также ПСБ является одним из крупных работодателей в новых регионах. Фрадков отметил, что более 4,5 тысяч человек трудоустроены непосредственно в банке.