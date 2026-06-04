Москва4 июн Вести.Журналист информационной службы "Вести" Алексей Петров показал экспозиции российских регионов, представленные на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Петрова, второй день форума проходит насыщенно уже с самого утра: делегации прибывают на мероприятие одна за другой.

Мы как раз находимся в зале, где представлены экспозиции российских регионов, которые как раз заинтересованы привлечением инвесторов. Здесь у нас Калужская область, чуть дальше Самарская, где акцент на самарской верфи и двигателестроении. Вот такой макет двигателя. Действительно, Самара и самолетостроение связаны напрямую. Рядом Ленинградская область, где видим мы строительные краны, где разговор о строительстве, о жизни, о домах, о квадратных метрах. И здесь, судя по всему, уже пришли делегации, инвесторы, которые как раз, судя по всему, и обсуждают перспективные проекты. Смотрим дальше – Дагестан со своим национальным колоритом. Ну и пройдемся еще сюда, где у нас новые регионы. Вот это стенд Донецкой Народной Республики… здесь можно узнать и об истории, и о промышленности