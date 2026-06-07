Москва7 июн Вести.Страны, которые готовы идти рука об руку с Россией, приехали на Петербургский международный экономический форум. Такое заявление информационной службе "Вести" сделала заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

Те страны, которые равно так же готовы инвестировать в человека, защищать безопасность как равное неделимое пространство, они с нами не просто рука об руку – они наши честные, надежные партнеры. И об этом всегда говорит президент. И подтверждением тому и те инвесторы, которые приехали сегодня на форум