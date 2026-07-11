Яровая: РФ доброжелательна к иностранцам, но при соблюдении интересов граждан

Яровая о миграционной политике: прибывшие в РФ должны уважать законы Яровая: РФ доброжелательна к иностранцам, но при соблюдении интересов граждан

Москва11 июл Вести.Россия является открытой и дружелюбной иностранным гостям страной, но при условии соблюдения интересов граждан. Об этом ИС "Вести" заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Вопросы миграции, вопросы противодействия нелегальной миграции важны для любой страны и всего мира. Особенность РФ заключается в том, что, являясь многонациональной страной с глубинными традициями и культурой, мы сегодня адресуем ко всем лицам, прибывающим на территорию нашей страны, запрос на уважение традиций и исполнения требований закона подчеркнула она

Яровая указала, что данный призыв к иностранным гостям является вполне обоснованным.

Это является подтверждением тому, что Россия действительно доброжелательная, открытая страна, но при условии соблюдения интересов граждан Российской Федерации и законодательства заявила она

Парламентарий также отметила эффективность межфракционной рабочей группы по решению вопросов в миграционной сфере.

Такой формат работы позволяет консолидировать выработки и достижения качественных результатов по решению такой сложной проблемы, как миграция, противодействие нелегальной миграции. И в данном случае как раз здесь действует логика нашей общей ответственности наряду с персональной ответственностью за качество предлагаемых и принимаемых решений сказала Яровая

Ранее Госдума приняла закон, регулирующий получение квот на трудоустройство мигрантов.