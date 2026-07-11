Москва11 июлВести.Россия является открытой и дружелюбной иностранным гостям страной, но при условии соблюдения интересов граждан. Об этом ИС "Вести" заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.
Вопросы миграции, вопросы противодействия нелегальной миграции важны для любой страны и всего мира. Особенность РФ заключается в том, что, являясь многонациональной страной с глубинными традициями и культурой, мы сегодня адресуем ко всем лицам, прибывающим на территорию нашей страны, запрос на уважение традиций и исполнения требований законаподчеркнула она
Яровая указала, что данный призыв к иностранным гостям является вполне обоснованным.
Это является подтверждением тому, что Россия действительно доброжелательная, открытая страна, но при условии соблюдения интересов граждан Российской Федерации и законодательствазаявила она
Парламентарий также отметила эффективность межфракционной рабочей группы по решению вопросов в миграционной сфере.
Такой формат работы позволяет консолидировать выработки и достижения качественных результатов по решению такой сложной проблемы, как миграция, противодействие нелегальной миграции. И в данном случае как раз здесь действует логика нашей общей ответственности наряду с персональной ответственностью за качество предлагаемых и принимаемых решенийсказала Яровая
Ранее Госдума приняла закон, регулирующий получение квот на трудоустройство мигрантов.