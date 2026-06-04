Московская область подписала первые соглашения на ПМЭФ-2026 Журналист ИС "Вести" Кудрявцева рассказала о первых соглашениях на ПМЭФ-2026

Москва4 июн Вести.Журналист информационной службы "Вести" Мария Кудрявцева рассказала о первых соглашениях, подписанных в рамках Петербургского международного экономического форума.

Кудрявцева также напомнила, что по итогам прошлогоднего форума было подписано более тысячи соглашений на общую сумму свыше 6,5 триллиона рублей.

Уже состоялись первые подписания в этом году. Сразу несколько соглашений, связанных с развитием агропромышленного комплекса, подписала Московская область. В том числе речь идет о запуске программы амбассадорства органической продукции сообщила Кудрявцева

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Мероприятие посетят свыше 20 тысяч гостей из более чем 100 стран.