Москва6 июнВести.Участники Петербургского международного экономического форума в этом году заключили более тысячи соглашений на сумму 6,6 трлн рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2026 Антон Кобяков.
По словам секретаря, в форуме поучаствовали гости из 142 стран.
На форуме было заключено 1 084 соглашения; из тех, что на данный момент, – на сумму 6 трлн 642 млрд рублейрассказал Кобяков в беседе с журналистами
Он отметил, что в ПМЭФ приняла участие делегация из США впервые за десять лет.
Мы потихоньку диалог наш восстанавливаем. Ждем выполнения от американцев уже достигнутых договоренностейзаключил он
Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин в комментарии для ИС "Вести" отметил главные итоги пленарной сессии ПМЭФ-2026.