Оргкомитет: на ПМЭФ было подписано более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей

На ПМЭФ-2026 было заключено соглашений на 6,6 трлн рублей Оргкомитет: на ПМЭФ было подписано более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей

Москва6 июн Вести.Участники Петербургского международного экономического форума в этом году заключили более тысячи соглашений на сумму 6,6 трлн рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2026 Антон Кобяков.

По словам секретаря, в форуме поучаствовали гости из 142 стран.

На форуме было заключено 1 084 соглашения; из тех, что на данный момент, – на сумму 6 трлн 642 млрд рублей рассказал Кобяков в беседе с журналистами

Он отметил, что в ПМЭФ приняла участие делегация из США впервые за десять лет.

Мы потихоньку диалог наш восстанавливаем. Ждем выполнения от американцев уже достигнутых договоренностей заключил он

Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин в комментарии для ИС "Вести" отметил главные итоги пленарной сессии ПМЭФ-2026.