Москва3 июнВести.Более 150 гостей и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дадут интервью телеканалу "Россия 24" на полях мероприятия. Подробности о работе выездной студии телеканала рассказала журналист информационной службы "Вести" Анастасия Ефимова.
Я думаю, что наши постоянные зрители хорошо знают, что к нам приходит очень много гостей. В этом году – около полутора сотен, и эта цифра не окончательная. Именно вот такой формат выездной студии, когда работать мы можем параллельно сразу на нескольких площадках, и позволяет ничего не пропустить. Сделать это, надо сказать, будет непросто в контексте того, как много запланировано мероприятий. 20 тысяч гостей [форума] – это примерно то же самое число, что и в прошлом году, 130 государств здесьсообщила Ефимова
Главной темой ПМЭФ-2026 станет "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что участие в ПМЭФ-2026 подтвердили около 20 тысяч человек из более чем 100 стран мира.