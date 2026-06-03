Москва3 июн Вести.Более 150 гостей и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дадут интервью телеканалу "Россия 24" на полях мероприятия. Подробности о работе выездной студии телеканала рассказала журналист информационной службы "Вести" Анастасия Ефимова.

Я думаю, что наши постоянные зрители хорошо знают, что к нам приходит очень много гостей. В этом году – около полутора сотен, и эта цифра не окончательная. Именно вот такой формат выездной студии, когда работать мы можем параллельно сразу на нескольких площадках, и позволяет ничего не пропустить. Сделать это, надо сказать, будет непросто в контексте того, как много запланировано мероприятий. 20 тысяч гостей [форума] – это примерно то же самое число, что и в прошлом году, 130 государств здесь