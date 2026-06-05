Москва5 июн Вести.Модератором ключевого события Петербургского международного экономического форума — пленарного заседания с участием президента России Владимира Путина — выступит представительница индийского телеканала India Today Гита Мохан, передает RT.

Гита Мохан является признанным экспертом в области международной журналистики, специализирующимся на внешней политике Индии и глобальных геополитических процессах.

Журналистка уже имеет опыт прямого общения с российским лидером. В прошлом году она взяла эксклюзивное интервью у Владимира Путина, в ходе которого задала вопросы на самые острые темы международной повестки, включая расширение НАТО на восток и характер взаимоотношений России со странами Запада.