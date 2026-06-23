Москва23 июн Вести.24 июня состоится пленарное заседание XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) на тему "Международное право – привилегия первых или право равных?"

В нем традиционно примет участие заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

На заседании также выступят председатель Верховного суда Индии Сурья Кант, министр юстиции Вьетнама Хоанг Тхань Тунг, профессор международного права, вице-президент Российской ассоциации международного права Бахтияр Тузмухамедов и академический координатор Международного университетского колледжа Турина Уго Маттеи.

Модератором заседания станет ведущая телеканала "Россия 24" Александра Суворова.

Как сообщил ранее глава Минюста России Констатин Чуйченко, участие в ПМЮФ примут, как ожидается, до 30 министров юстиции из разных стран мира.

Организаторами мероприятия выступают российский Минюст и Фонд Росконгресс. Оно проводится при поддержке президента РФ. Владимир Путин направил участникам и гостям ПМЮФ-2026 приветственное обращение.