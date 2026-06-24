Москва24 июнВести.На XIV Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) присутствуют представители недружественных государств, хотя и не так широко, как хотелось бы. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Северной столице с 24 по 26 июня. В его работе участвуют несколько тысяч человек из десятков стран.
Цифры говорят сами за себя, представительство на уровне, чуть-чуть превышающем прошлый год. И, несмотря на сложность времени, мы видим, что авторитет форума, интерес к форуму растет. Я бы говорил о том, что в основном диалог, конечно же, разворачивается с дружественными государствами, но, в принципе, на форуме присутствуют и представители так называемых недружественных государств. И мы с ними тоже общаемся, хотя, конечно же, хотелось бы, чтобы это представительство было шире, глубжесказал глава Минюста
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил ИС "Вести" об интересе недружественных России стран к грузоперевозкам по трансарктическому транспортному коридору.