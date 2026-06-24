Москва24 июн Вести.На XIV Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) присутствуют представители недружественных государств, хотя и не так широко, как хотелось бы. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Северной столице с 24 по 26 июня. В его работе участвуют несколько тысяч человек из десятков стран.

Цифры говорят сами за себя, представительство на уровне, чуть-чуть превышающем прошлый год. И, несмотря на сложность времени, мы видим, что авторитет форума, интерес к форуму растет. Я бы говорил о том, что в основном диалог, конечно же, разворачивается с дружественными государствами, но, в принципе, на форуме присутствуют и представители так называемых недружественных государств. И мы с ними тоже общаемся, хотя, конечно же, хотелось бы, чтобы это представительство было шире, глубже сказал глава Минюста

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил ИС "Вести" об интересе недружественных России стран к грузоперевозкам по трансарктическому транспортному коридору.