Москва23 июн Вести.Комментируя проведение Петербургского международного юридического форума (ПМЭФ), министр юстиции РФ Константин Чуйченко в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил, что ключевыми индикаторами высокого качества и успешности подобного рода мероприятий являются традиционность и здоровый консерватизм.

По его словам, организаторы ПМЮФ-2026 выбрали стратегию сохранения преемственности: не стоит менять то, что уже доказало свою эффективность.

Существенных отличий я бы не выделил, потому что мы исходим из принципа "лучшее — враг хорошего" и поэтому все то, что прижилось, что хорошо себя показало ранее, мы использовали и в подготовке к этому мероприятию. Мне кажется, традиционность и здоровый консерватизм — это признаки высокого качества мероприятия заявил Чуйченко

XIV Петербургский международный юридический форум пройдет с 24 по 26 июня 2026 года. Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Накануне в Фонде сообщили, что к 22 июня свое участие в ПМЮФ подтвердили более 5 тыс. гостей из более чем 80 стран.