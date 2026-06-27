Москва27 июнВести.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) набирает популярность. Число участников, по сравнению с предыдущими годами, увеличилось: в 2026-м участие в форуме приняли представители юридических ведомств из 37 стран. Об этом ИС "Вести" рассказал министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.
Всего в мероприятии, как отметил министр, приняли участие шесть тысяч человек.
Если оценивать эти пять лет, в течение которых мы занимаемся этим мероприятием, то я могу сказать, что форум прибавляет, он растет, крепчает - и с точки зрения аспекта организации, и с точки зрения контента и содержания. Количество участников тоже прирастает. На сегодняшний день мы можем говорить, что в форуме приняли участие шесть тысяч участников, руководители 37 юридических ведомств различных государствсказал Чуйченко
По словам министра, форум стал главной площадкой для обсуждения вопросов права.
Мы действительно сейчас ощущаем, можем говорить и делать вывод о том, что Петербургский международный юридический форум стал, наверное, самой главной, ведущей мировой площадкой, на которой обсуждаются актуальные вопросы права, юриспруденции и все, что связано с этимдобавил он
Ранее Чуйченко назвал главный принцип юридического форума в Петербурге. По его словам, традиционность и здоровый консерватизм являются ключевыми индикаторами успешности мероприятия.
ПМЮФ-2026 проходил с 24 по 26 июня в Санкт-Петербурге под девизом "Время быть в праве".