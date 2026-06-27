Чуйченко: в ПМЮФ-2026 участвовали руководители юридических ведомств из 37 стран Чуйченко: в ПМЮФ-2026 приняли участие руководители юридических ведомств 37 стран

Москва27 июн Вести.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) набирает популярность. Число участников, по сравнению с предыдущими годами, увеличилось: в 2026-м участие в форуме приняли представители юридических ведомств из 37 стран. Об этом ИС "Вести" рассказал министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

Всего в мероприятии, как отметил министр, приняли участие шесть тысяч человек.

Если оценивать эти пять лет, в течение которых мы занимаемся этим мероприятием, то я могу сказать, что форум прибавляет, он растет, крепчает - и с точки зрения аспекта организации, и с точки зрения контента и содержания. Количество участников тоже прирастает. На сегодняшний день мы можем говорить, что в форуме приняли участие шесть тысяч участников, руководители 37 юридических ведомств различных государств сказал Чуйченко

По словам министра, форум стал главной площадкой для обсуждения вопросов права.

Мы действительно сейчас ощущаем, можем говорить и делать вывод о том, что Петербургский международный юридический форум стал, наверное, самой главной, ведущей мировой площадкой, на которой обсуждаются актуальные вопросы права, юриспруденции и все, что связано с этим добавил он

Ранее Чуйченко назвал главный принцип юридического форума в Петербурге. По его словам, традиционность и здоровый консерватизм являются ключевыми индикаторами успешности мероприятия.

ПМЮФ-2026 проходил с 24 по 26 июня в Санкт-Петербурге под девизом "Время быть в праве".