Москва23 июн Вести.До 30 министров юстиции прибудут на Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ-2026), сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Он напомнил, что в прошлом году в мероприятии приняли участие 26 зарубежных министров. В этом году, по его словам, иностранных гостей будет не меньше.

Заявочная кампания у нас проходит на уровне точно не более низком, чем в прошлом году. А, наверное, я бы сказал, процентов на 10 выше, чем в прошлом году. Тогда у нас [в ПМЮФ] приняли участие 26 министров юстиции. В этом году мы ожидаем примерно такого же присутствия. Надеемся, что чуть-чуть больше отметил он

Ранее Чуйченко также сообщил, что сегодня международные отношения становятся перед дилеммой о пути дальнейшего развития. По его словам, говорить о равенстве в международных отношениях сейчас нельзя.