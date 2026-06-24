Замглавы Минюста рассказал, как будут совершенствовать законодательство об НКО Замглавы Минюста Свириденко: законодательству об НКО нужно больше определенности

Москва24 июн Вести.Министерство юстиции РФ будет работать над совершенствованием законодательства о некоммерческих организациях (НКО) – в частности, для внесения в него большей определенности. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

О необходимости совершенствования законодательства об НКО и благотворительности говорил на XIV Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Сейчас действующее законодательство касательно некоммерческих организаций достаточно прозрачное в целом. Оно прозрачное, но оно в некоторой степени и неопределенное – то, о чем сказал министр. Поэтому мы будем работать над этой определенностью и будем ставить перед собой определенные задачи, чтобы уже на следующем форуме как-то с этим выйти. Точно вам обещаю, что будет очередная сессия по НКО с благотворительностью, и мы уже отчитаемся, что сделали за год сказал Олег Свириденко

Часто под вывеской фондов скрываются разные организации – и эту тему также затрагивали на форуме.

Сегодня также эта тема звучала, и в действительности она касалась не криминальной истории – мы этим не занимаемся, – она касалась какой-то части и темы, связанной с влиянием через позитив. То есть когда набирает организация много позитива и под позитивом творит негатив. Министерство юстиции просто в силу своей компетенции обязано это видеть, и в какой-то степени министр немножко сегодня так намекал, не называя эти организации, но мы их все знаем – те, которые под прикрытием благотворительности занимались негативной историей и пытались оказать влияние на национальные интересы нашей страны сказал Свириденко

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Северной столице с 24 по 26 июня.