Москва2 июл Вести.Рост числа дел в третейских судах России составляет 60-70% ежегодно, однако их доля в общем объеме споров пока незначительна – десятые доли процента.

Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

По его мнению, стагнация развития третейского судопроизводства в России объясняется последствиями реформ 2007-2008 годов. В тот период произошло существенное ограничение деятельности третейских судов, что привело к закрытию многих постоянно действующих арбитражных учреждений и введению строгих процедур аккредитации. В настоящее время наблюдается тенденция к восстановлению масштабов третейских разбирательств.

У нас буквально только несколько существовало учреждений, занимающихся третейским разбирательством. В последующем, эта "форточка", была открыта полностью. И в настоящее время мы говорим о том, что третейское разбирательство, оно в своих масштабах восстанавливается. И на сегодняшний день примерно рост количества дел, рассматриваемых третейскими судами, составляет цифру где-то в районе 60-70 процентов ежегодно, то есть это значительно. Но пока, конечно, не приходится говорить о том, что третейское разбирательство – занимает очень серьезный сегмент в рассмотрении споров. Порядок цифр составляет десятые доли процента всего лишь. В Китае этот процент гораздо выше. И он составляет один процент точно, а может быть, даже и побольше рассказал Чуйченко

Ранее, комментируя проведение Петербургского международного юридического форума (ПМЭФ), министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что ключевыми индикаторами высокого качества и успешности подобного рода мероприятий являются традиционность и здоровый консерватизм. По его словам, организаторы ПМЮФ-2026 выбрали стратегию сохранения преемственности: не стоит менять то, что уже доказало свою эффективность.