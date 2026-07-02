Москва2 июл Вести.Использование третейского разбирательства для урегулирования конфликтов обладает существенными преимуществами.

Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой в интервью рассказал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

По его словам, этот подход к разбирательству конфликтов имеет широкую применимость за рубежом, так как существуют международные соглашения, облегчающие их исполнение в других странах. В России его пока нельзя назвать распространенным.

Этот способ содержит в себе очень серьезные преимущества. Первое – это то, что третейское разбирательство осуществляется на конфиденциальной основе. Плюс решение третейского суда может быть исполнено во многих юрисдикциях, потому что есть соответствующие конвенции, которые позволяют приводить и исполнять решения третейских судов на территории других государств. Ну и сама процедура, она очень часто вызывает доверие у спорящих сторон, потому что в значительной степени все определяется репутацией прежде всего арбитра, который уже является прикрепленным к арбитражному учреждению. И зачастую там стороны исходят из того, что они готовы доверить разрешение спора конкретному человеку, который кажется им честным, который кажется им репутационно безупречным. Поэтому, особенно в крупных контрактах зачастую именно используется так называемая третейская оговорка, где стороны сами выбирают и применимое право, и арбитражные учреждения, в которых будут рассматривать споры уже не в порядке государственной процедуры, а в порядке третейского разбирательства рассказал Чуйченко

Ранее он заявил, что международные отношения сегодня становятся перед дилеммой, как дальше развиваться. Нынешняя геополитическая напряженность во многом обусловлена тем, что международное право утратило свою центральную роль, а Совет Безопасности ООН лишен прежнего влияния.