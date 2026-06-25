Министры юстиции РФ и Белоруссии раскрыли, как развивается сотрудничество стран Министры юстиции РФ и Белоруссии сообщили, как развивается взаимодействие стран

Москва25 июн Вести.Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко и министр юстиции Республики Белоруссия Евгений Коваленко рассказали ИС "Вести", как развивается сотрудничество между странами.

По словам российского министра, взаимодействие государств осуществляется в плотном режиме.

Наше взаимодействие осуществляется в плотном режиме. Мы проводим периодически совместные коллегии, на которых обсуждаем вопросы, которые относятся к деятельности органов юстиции. Мы находим конкретные решения и, действительно, мы движемся и соответствуем формату Союзного государства сказал Чуйченко

Евгений Коваленко также подчеркнул, что между государствами "широкий спектр точек соприкосновения".

Это и взаимодействие по линии органов принудительного исполнения Беларуси и ФССП (Федеральная служба судебных приставов. – Прим. ред.) Российской Федерации, это и нормотворчество, обмен опытом в сфере регулирования нотариата, адвокатуры и иных направлений, за которые отвечают оба наших ведомства отметил он

Ранее Чуйченко обратил внимание на то, что на сегодняшний день международные отношения становятся перед дилеммой, как дальше развиваться. А геополитическая напряженность в мире, по его словам, обусловлена тем, что международное право утратило свою центральную роль.