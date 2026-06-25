Чуйченко сообщил о взаимодействии РФ и Белоруссии в области унификации наказаний

Минюст: Россия и Белоруссия плотно взаимодействуют в сфере унификации наказаний Чуйченко сообщил о взаимодействии РФ и Белоруссии в области унификации наказаний

Москва25 июн Вести.Россия и Белоруссия введут плотную совместную работу по унификации законодательства в области исполнения наказаний, сообщил ИС "Вести" министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Он рассказал, что в рамках этого взаимодействия Россия делится с белорусскими коллегами своими наработками и проектами.

Я могу сказать, что мы плотно взаимодействуем и на этом треке, осуществляем передачу осужденных для отбывания наказания в стране гражданства. Мы делимся опытом - у нас есть интересные проекты, наработки, но это прежде всего объекты объединенного типа, которые мы будем тиражировать и которые, естественно, показывают нашим коллегам в Белоруссии сказал Чуйченко

Ранее министры юстиции РФ и Белоруссии раскрыли, как развивается сотрудничество стран. По словам Чуйченко, взаимодействие государств соответствует формату Союзного государства.