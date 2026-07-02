Москва2 июл Вести.В связи с развитием техники и технологий в судопроизводстве возникают сложные вопросы, требующие привлечения специалистов, и зачастую именно экспертиза становится важнейшим доказательством, определяющим виновность. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Глава Минюста пояснил, что обычным следователям, прокурорам и судьям бывает не под силу разобраться в некоторых вопросах без специалистов.

Сейчас, в связи с развитием техники, с развитием материалов, с развитием технологий, естественно же, возникают очень сложные вопросы, которые обычному человеку не под силу разрешить и, соответственно, обычным следователям, прокурорам, судьям. И это все требует привлечения специалистов. То есть экспертиза нужна для чего? Для того чтобы разрешать вопросы, которые требуют специальных познаний сказал Чуйченко

Министр подчеркнул, что зачастую именно от ответа эксперта зависит решение суда, а спектр экспертиз насчитывает более 70 видов.

Экспертиза зачастую – это важнейшее доказательство в деле. Исходя из того, как эксперт ответит на поставленный вопрос, в общем-то, и будет уже судебный акт. Да, здесь будет сделан вывод: виновен человек или невиновен, размер ущерба какой. Но вопросы могут быть самые различные, как, собственно говоря, и виды экспертиз. На сегодняшний день мы говорим, что более 70 видов экспертиз существует рассказал Чуйченко

Ранее Чуйченко сообщил, что Россия и Белоруссия введут плотную совместную работу по унификации законодательства в области исполнения наказаний.