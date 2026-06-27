Москва27 июн Вести.Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко в интервью ИС "Вести" раскрыл, в чем сила государства.

По его словам, сила заключается, в частности, в праве.

Сила государства в том числе и в праве. Естественно, государство не может себе позволить быть слабым. Российское государство, как и любое государство, должно быть сильным. Только тогда, когда оно сильно, оно обеспечит и верховенство закона, и обеспечит права и законные интересы граждан, которые в этом государстве живут