Москва27 июнВести.Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко в интервью ИС "Вести" раскрыл, в чем сила государства.
По его словам, сила заключается, в частности, в праве.
Сила государства в том числе и в праве. Естественно, государство не может себе позволить быть слабым. Российское государство, как и любое государство, должно быть сильным. Только тогда, когда оно сильно, оно обеспечит и верховенство закона, и обеспечит права и законные интересы граждан, которые в этом государстве живутсказал министр
Ранее Чуйченко назвал ключевую проблему международных отношений. По его словам, из-за утраты центральной роли международного права возникла геополитическая напряженность в мире.