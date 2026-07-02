Чуйченко рассказал, как третейские судьи могли бы изменить ход дуэлей в XIX веке Чуйченко рассказал о Кодексе Дурасова, применяемом на дуэлях в XIX веке

Москва2 июл Вести.Важность третейского разбирательства в переломные моменты истории неоспорима, поскольку оно несет в себе как экономические, так и глубокие человеческие смыслы.

Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Министр прокомментировал, каким образом институт третейского суда мог бы изменить конечный результат дуэльных поединков XIX века.

Я сказал бы, не только третейский судья, но и медиатор. Конечно же, меньше [печальных исходов]. Кстати, вот тогда в России существовало несколько кодексов. Вот один из кодексов – это был так называемый Кодекс Дурасова. Как-то я его в руках подержал. И я помню, что там, существовали нормы о примирительных процедурах. Если бы секунданты были нацелены на то, что стороны, которые участвуют в дуэли, надо помирить, действительно значительно больше жизней было бы сохранено ... эта история третейского рассмотрения, медиация, она, мне кажется, имеет важное значение не только экономическое, но и человеческое заявил Чуйченко

Дуэльный кодекс В. Дурасова — это самый известный русский свод правил и обычаев для проведения поединков, опубликованный отставным генералом Василием Дурасовым в 1908 году. Документ адаптировал существовавшие европейские правила под реалии Российской империи и долгое время служил этическим ориентиром для офицеров и дворян, в котором четко были определены правила в разделах кодекса: причины дуэли, порядок вызова, правила секундантов, условия поединка.

Ранее министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко рассказал, в чем сила государства. По его словам, сила заключается, в частности, в праве.