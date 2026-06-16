В России необходимо повысить авторитет и престиж института присяжных заседателей Астахов: надо сделать само понятие присяжного заседателя почетным и уважаемым

Москва16 июн Вести.Для обеспечения справедливого правосудия в России необходимо повысить статус присяжных заседателей, признав их ключевую роль в судебном процессе. Об этом заявил ИС "Вести" заслуженный юрист России, адвокат Павел Астахов

Адвокат акцентировал внимание на значимости и незаменимости роли присяжных заседателей, поскольку их вердикт основывается на степени убежденности, достигнутой в результате представления аргументов сторонами судебного процесса.

Присяжные принимают решение на основании убеждения, то есть насколько их убедили две стороны, которые спорят в процессе, а у нас процесс состязательный, открытый, то есть защита и обвинение спорят на глазах присяжных по каждому доказательству. И на основании своего убеждения и совести они принимают решение рассказал Астахов

По его словам, процедура рассмотрения дел присяжными заседателями предполагает предварительный инструктаж и принесение присяги, в рамках которой осуществляется разъяснение всех аспектов. Однако эффективность усвоения данной информации и ее точное восприятие каждым присяжным может варьироваться, учитывая индивидуальные особенности критического осмысления поступающих сведений. В качестве эксперимента Астахов выдвинул предложение о проведении обучающих мероприятий на базе государственных предприятий, где задействована значительная часть трудоспособного населения, не имеющего ограничений для выполнения функций присяжного заседателя.

Курсы нужны по критическому мышлению, по психологи, но интенсивные. Если будут организованы курсы, хотя бы в качестве эксперимента, как пилотный проект, вы увидите, какая дальше будет уже реакция. Ведь для человека важно понимать, что он занимается государственно важным делом - он участвует в справедливом отпущении правосудия. Он сам становится частью этого правосудия заявил Астахов

Кроме этого, он подчеркнул, что в России давно назрела необходимость в повышении статуса и авторитета присяжных заседателей.

Самое главное - надо сделать само понятие присяжного заседателя почетным и уважаемым. Государство, вызывая человека в качестве присяжного, должно позаботиться о том, чтобы у него сохранялся заработок. Не среднемесячный и средний заработок, как указано сегодня в законе, а максимальный заработок. Потому что, если он индивидуальный предприниматель, какой средний заработок? То есть должна быть норма введена жесткая. А также ему должна быть обеспечена возможность отдыха, возможность ознакомиться с материалами, посетить тренинги. Все это в руках нашего законодателя, который может дополнить закон от 2004 года (Федеральный закон "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" от 20.08.2004 N 113-ФЗ - при. ред.) рассказал Астахов

Ранее президент России Владимир Путин согласился с предложением российской журналистки, члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека Евы Маркачевой о необходимости популяризировать институт присяжных заседателей.

Однако председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов считает, что Институт присяжных заседателей в России не нуждается в расширении. По его мнению, система участия граждан в судебных спорах в качестве присяжных заседателей работает эффективно.