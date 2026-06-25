Москва25 июн Вести.Генри Резник, занимающий пост вице-президента Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России, предложил законодательно запретить отмену вердиктов присяжных, если они были приняты единогласно. Об этом он заявил на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Я полагаю, законодатель должен принять норму, что если оправдательный вердикт выносится присяжными единогласно, он не подлежит отмене сказал Резник

Ранее в ходе ПМЮФ замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын предложил разрешить третейским судам арестовывать имущество в качестве наложения обеспечительных мер.